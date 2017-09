6 settembre 1995, Higuita stupisce il mondo con la parata dello scorpione

© foto di Mocciaro

Il 6 settembre 1995 a Wembley si gioca l'amichevole Inghilterra-Colombia. Eppure una semplice esibizione passerà alla storia per essere stata teatro di uno dei più incredibili gesti tecnici mai vista. In quell'occasione Renè Higuita si esibisce davanti agli occhi del mondo facendo lo "scorpione". Da un pallonetto da fuori area di Jamie Redknapp, il portiere dei cafeteros anziché abbrancare facilmente in presa decide di neutralizzare la conclusione tuffandosi in avanti, con i talloni in alto dietro la testa a colpire la palla. Di seguito il video: