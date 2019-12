© foto di J.M.Colomo

Il 7 dicembre 2017 Cristiano Ronaldo vince il Pallone d'Oro per la quinta volta. Il fuoriclasse all'epoca al Real Madrid raggiungeva così Messi nella speciale classifica legata al prestigioso riconoscimento mondiale. "Sono felice, è un grande momento della mia carriera. Mi piacerebbe vincere e ricevere questo premio tutti gli anni", disse CR 7 subito dopo la consegna del Pallone d'Oro. Ronaldo era reduce da una stagione in cui col Real aveva conquistato tra le altre cose la Liga (fu anche il capocannoniere con 24 gol) e la Champions, in finale contro la Juve segnando pure una doppietta