7 gennaio 2001, Edmundo torna in Italia per giocare nel Napoli

© foto di Federico De Luca

Il 7 gennaio 2001 torna in Italia Edmundo, O' Animal. Lo fa per vestire la maglia del Napoli dopo che dal '98 al '99 aveva indossato quella della Fiorentina (abbandonata a febbraio per andare al Carnevale di Rio quando i viola erano in piena corsa per lo scudetto e con Batistuta ko per infortunio). Il presidente partenopeo dell'epoca, Giorgio Corbelli, regalò alla piazza questo colpo, in prestito dal Vasco da Gama con un contratto di sei mesi. L'attaccante brasiliano sembrava avere le caratteristiche giuste per infiammare il popolo napoletano e soprattutto per cercare di risollevare le sorti della squadra, in difficoltà in classifica. "Voglio essere uno degli artefici della salvezza del Napoli", disse appena arrivato in Italia. Edmundo segnerà quattro reti in diciassette partite con il Napoli ma non riuscirà ad aiutare gli azzurri ad evitare la retrocessione.