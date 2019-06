© foto di Federico De Luca

Il sette giugno 1964 il Bologna diventa campione d'Italia. Fu necessario lo spareggio per assegnare quell'anno lo scudetto. Gli emiliani e l'Inter avevano chiuso il campionato a pari punti e tutto si sarebbe deciso con un match tra le due squadre che si giocò a Roma. Il Bologna si trovava ad affrontare i nerazzurri che avevano da poco conquistato la Coppa Campioni contro il Real Madrid (i felsinei invece vivevano il lutto per la morte del presidente Dall'Ara). Era l'Inter di Herrera, con Facchetti, Corso e Mazzola tra gli altri. La partita si sviluppò con i tentativi dell'Inter di far gioco mentre il Bologna - guidato in panchina da Fulvio Bernardini - provava comunque a rispondere colpo su colpo. La gara fu sbloccata a quindici minuti dal termine con un calcio di punizione di Fogli, poi in contropiede arrivò il raddoppio del danese Harald Nielsen. Per il Bologna era il settimo scudetto della storia