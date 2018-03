7 marzo 2007, Makaay segna il gol più veloce in Champions League

Il 7 marzo 2007 nel corso di Bayern-Real Madrid, l'attaccante dei bavaresi entra nella storia della Champions League segnando la rete più veloce: l'olandese impiega ben 10 secondi e 12 centesimi per battere Iker Casillas. Impresa incredibile considerando lo spessore dell'avversario e considerando che era stato il Real a battere il calcio d'inizio. Fatale il controllo di palla difettoso di Roberto Carlos che ha permesso a Salihamidzic di impossessarsi della sfera e servire il letale Makaay. Per la cronaca il Bayern vincerà la partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale, per 2-1 e ribalterà il 2-3 subito al Bernabeu all'andata, staccando il pass per i quarti di finale.