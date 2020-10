7 ottobre 2000, prima vittoria per il Trap da ct azzurro contro la Romania

Il 7 ottobre 2000 Giovanni Trapattoni conquista la sua prima vittoria da commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo la partita d'esordio il 3 settembre contro l'Ungheria, terminata con un pari per 2-2, a San Siro arriva un netto successo contro la Romania, in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Giappone e Corea del Sud. Un secco 3-0 firmato Inzaghi, Delvecchio e Totti. A festeggiare è, oltre al Trap, Paolo Maldini. Il difensore diventa il giocatore con più presenze in azzurro, superando Dino Zoff: 113 presenze contro le 112 del portiere friulano. Per Trapattoni l'avventura sulla panchina della Nazionale durerà 4 anni con 44 partite complessive, 25 delle quali vinte. Ma con le brucianti eliminazioni agli ottavi di finale dei Mondiali nel 2002 e alla fase a gironi di Euro 2004.