8 gennaio 1998, il Milan annienta l'Inter in Coppa Italia battendolo 5-0

L'8 gennaio 1998 il Milan vince 5-0 il derby di Coppa Italia (quarti d'andata) contro l'inter. I rossoneri non stavano vivendo una stagione esaltante, la squadra non decollava ma quella sera tutto girò alla perfezione. La formazione di Capello poteva contare tra gli altri su Desailly, Costacurata, Maldini, Alberitni, Leonardo. L'Inter di Simoni su Simeone, Zanetti, Ronaldo. Su rigore alla mezz'ora Albertini sbloccò il risultato, poi dopo quattro minuti andò a segnò Ganz e, prima dell'intervallo, Savicevic. Nella ripresa prima un autogol di Colonnese e poi una punizione del norvegese Nilsen fissarono il risultato sul 5-0. Una superiorità quella dei rossoneri che si spiegava bene anche attraverso altri numeri: 18 tiri totali contro gli otto dell'Inter. Nella gara di ritorno i nerazzurri si imposero 1-0 e il Milan si qualificò per le semifinali.