8 luglio 1990, la Germania Ovest vince la Coppa del Mondo battendo l'Argentina tra le polemiche

L'otto luglio 1990 la Germania Ovest vince il campionato del mondo battendo in finale a Roma l'Argentina. I sudamericani erano approdati in finale battendo l'Italia ai rigori mentre i tedeschi avevano superato - sempre ai tiri dal dischetto - l'Inghilterra. Quella finale non fu una partita bellissima: il pubblico italiano tra l'altro fischiò l'inno dell'Argentina soprattutto per protesta nei confronti di Maradona che si era attirato le ire di buona parte della tifoseria italiana per alcuni suoi atteggiamenti (e lui ripeté due volte... hijos de puta all'indirizzo dei sostenitori azzurri). La Germania - che poteva contare su giocatori del calibro di Brehme, Matthaus, Klinsmann - cercò di fare maggiormente la partita rispetto all'Argentina di Maradona. Il match fu deciso nella ripresa da un rigore concesso per un fallo di Sensini su Voller: a trasformarlo fu Brehme. Ma la decisione dell'arbitro Mendez causò grandi polemiche nell'Argentina che, già in dieci per l'espulsione di Monzon, finì in nove per il rosso a Dezotti.