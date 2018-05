8 maggio 1898, si gioca il primo campionato di calcio in Italia

© foto di Sara Bittarelli

L'8 maggio 1898 nasce il campionato di calcio in Italia. E' questa una delle date più importanti per la storia del calcio italiano. Anche se la durata del torneo fu solo dalla mattina alla sera. L'occasione era legata ai festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dello Statuto Albertino: al Velodromo Umberto I di Torino venne ospitato il primo campionato italiano di calcio: quattro squadre partecipanti per un torneo come detto disputato nell'arco della giornata. Vi parteciparono il Genoa e tre squadre torinesi: la Ginnastica Torino, l'Internazionale Torino e l'FC Torino. La prima partita ufficiale del campionato fu Internazionale Torino-Torinese, giocata alle 9 del mattino e finita 1-0. Al Genoa la seconda semifinale, vincendo 2-1 con la Ginnastica Torinese; infine per i liguri il successo ai supplementari (2-1) nella finalissima contro l'Internazionale Torino. Ai vincitori fu consegnata la coppa offerta dal Duca degli Abruzzi.