8 marzo 1998, una Lazio da record vince il quarto derby su quattro in stagione

l'8 marzo 1998 la Lazio stabilisce un record nella storia dei derby. Battendo la Roma 2-0 grazie alle reti di Boksic e Nedved, la squadra allenata da Sven-Goran Eriksson vince la quarta stracittadina su 4 nella stagione. I precedenti sono il 3-1 il 1° novembre 1997, in campionato, oltre alle due partite valide per i quarti di Coppa Italia: 4-1 all'andata e 2-1 al ritorno. Boksic, Jugovic, Mancini e Nedved sono stati i migliori marcatori di quel derby della Capitale con 2 reti a testa. Due giorni dopo il quaro derby vinto verrà affissa a Formello una targa in marmo, con impresse le date e i risultati di quei derby in quello che è stato ribattezzato il "Viale dei Meravigliosi".