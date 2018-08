9 agosto 1942, a Kiev va in scena la "partita della morte"

Il 9 agosto 1942 è consegnato alla storia per "la partita della morte". Siamo in piena guerra mondiale e in Ucraina per distrarre la popolazione e tenere impegnati i soldati venivano organizzate partite di calcio. Una squadra, lo Start FC, era composta da ex giocatori professionisti di Dinamo Kiev e Lokomotiv e si ritrovò ad affrontare e battere nettamente una squadra composta da militari tedeschi: un pesante 5-1 che portò alla richiesta di una rivincita.

Ed eccoci al 9 agosto, allo stadio Zenit di Kiev per la seconda partita: altra vittoria per lo Start (5-3). La leggenda narra che nell'intervallo, sul risultato di parità (3-3), un ufficiale delle SS cercò di convincere i giocatori dello Start a perdere l'incontro, per salvare la loro pelle. Pur consapevoli di avere il destino segnato, i giocatori ucraini non mollarono la presa, anzi: segnarono il quarto e quinto gol. Dopo alcune settimane cominciarono gli arresti e in alcuni casi le torture nei confronti dei giocatori dello Start. La "partita della morte" ha ispirato alcuni lungometraggi, su tutti il famoso "Fuga per la vittoria".