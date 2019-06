9 giugno 1990, l'Italia batte l'Austria 1-0: è la notte di Schillaci

© foto di Fabrizio Ponciroli

Il nove giugno 1990 l’Italia batte 1-0 l’Austria nella sua prima partita ai campionati del mondo. E’ la notte di Schillaci che, entrato nel finale, riuscì a trovare il gol decisivo. L’Italia poteva schierare una formazione competitiva, con Zenga in porta e tra gli altri Maldini, Baresi, Ancelotti e Vialli. Nel corso del primo tempo non mancarono agli azzurri le occasioni per passare in vantaggio. Ma il match non si sbloccava e si arrivò ad un quarto d’ora dalla fine con il risultato ancora fermo sul pareggio. Il ct Vicini decise allora di giocarsi la carta Schillaci e lo fece entrare al posto di uno stanco Carnevale. Passarono tre minuti e su un cross di Vialli dalla destra, di testa contro i colossi dell’Austria spuntò proprio Schillaci. Quella rete, oltre a dare la vittoria all’Italia, gli spalancò le porte per un Mondiale che avrebbe vissuto da grande protagonista.