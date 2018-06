9 giugno 2009, Kakà lascia il Milan e diventa Galactico. Il Real Madrid lo acquista per 65 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nove giugno 2009 viene perfezionato il trasferimento di Kakà dal Milan al Real Madrid. Per una cifra di 65 milioni di euro i rossoneri cedevano così uno dei loro gioielli. Il brasiliano firmò un contratto di sei stagioni a nove milioni netti all'anno. E diventava dunque un Galactico a tutti gli effetti. Era questo il più importante acquisto di Florentino Perez da quando era tornato presidente del Real. La storia d'amore tra il talento sudamericano e il Milan era iniziata nel 2003 quando fu acquistato per 8,5 milioni dal San Paolo. Kakà ha vinto col Milan in quegli anni uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Supercoppe europee, una Champions e un mondiale per club (e pure un Pallone d'oro). In rossonero poi tornerà qualche anno più tardi, nella stagione 2013-14, ma nonostante i suoi gol il Milan è protagonista di una stagione anonima.