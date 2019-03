9 marzo 1908, nasce l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 9 marzo, al "Ristorante Orologio" di Milano si ritrovano molti membri del Milan Cricket and Football Club, in aperto dissenso con il club d'appartenenza per la politica di italianizzazione del club. La volontà dei dissidenti è quella di accettare anche giocatori stranieri, quindi rendere la squadra "internazionale". E sarà proprio questo il nome della squadra anche se originariamente la volontà dei dirigenti della nuova società fosse quella di mettere "Milano" come appellativo principale. La presenza del Milan suggerì però di scegliere "Internazionale". Il pittore Giorgio Muggiani, il più attivo fra gli scissionisti, disegnò il promo distintivo del club e scelse i colori sociali: "Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo i fratelli del modo" dichiarerà proprio Muggiani.

La testimonianza nel video a conclusione di Mario Corso.