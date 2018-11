9 novembre, la Roma batte 2-0 la Lazio. Amantino Mancini è... il 'tacco di Dio'

© foto di Giacomo Morini

Il 9 novembre 2003 la Roma batte 2-0 la Lazio nel derby e Amantino Mancini seegna un gol spettacolare. I biancocelesti provenivano da una buona serie di risultati e i giallorossi davano l'impresione di essere molto accorti. Così la gara si sbloccò solo al 36' della ripresa grazie ad un'autetica magia di Mancini: Cassano dalla fascia destra su punizione crossò in mezzo e alle spalle di tutti sbucò il brasiliano che segnò di tacco al volo. Un gol che gli valse il soprannome di 'tacco di Dio'. "Fu una mossa dettata dall'istinto - disse il brasiliano- istinto puro. In quel momento era la cosa giusta da fare e per fortuna la palla andò in rete. Quando ho visto il pallone oltrepassare la linea, non ho più capito nulla. Mi sono tolto la maglia, ho cominciato a correre sotto la curva Sud e i miei compagni che mi venivano dietro. Il gol più bello della carriera". La rete del definitivo due a zero fu realizzata da Emerson.