9 ottobre, inizia la serie A con la novità dei tre stranieri tesserabili

Il 9 ottobre 1988 inizia il campionato di serie A caratterizzato dalla novità dei tre stranieri tesserabili in rosa. L'avvio del torneo avvenne in ritardo a causa delle Olimpiadi di Seoul, che si erano svolte dal 17 settembre al 2 ottobre. Di passò quell'anno da 16 a 18 squadre. Fu la stagione dell'Inter di Giovanni Trapattoni, che vinse il campionato dopo nove anni polverizzando ogni record di punti (ben 58 con la vittoria che vale 2). Nella gara d'esordio successo per i nerazzurri al Del Duca di Ascoli per 3-1. Debuttarono nel nostro campionato campioni come Rijkaard, Matthäus, Brehme, Alemao, Caniggia. E ci saranno cocenti delusioni come Zavarov, Renato e Andrade.