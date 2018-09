9 settembre 1989, dopo 119 partite cadono gli invincibili dello Steaua

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 9 settembre 1989 lo Steaua Bucarest, all'epoca una delle squadre più forti al mondo, pone fine a un record incredibile, perdendo per la prima volta in ambito nazionale dopo 119 partite, 104 delle quali di campionato. I campioni d'Europa del 1986 infatti avevano chiuso ben tre tornei consecutivi da imbattuti. A far cadere il primato ci pensano gli acerrimi rivali della Dinamo, che vincono per 3-0. Tale striscia positiva è ancora adesso di gran lunga la migliore di tutta Europa. Per rendere l'idea della grandezza dell'impresa basti pensare che la squadra che si è avvicinata di più allo Steaua è il Lincoln (Gibilterra), che dal 2009 al 2014 è rimasto imbattuto per 88 incontri. In Italia il record appartiene al Milan, con 58 partite senza sconfitte (considerando solo il campionato) dal 1991 al 1993.