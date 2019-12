Champions, gruppo B: il percorso perfetto del Bayern e il record di Lewa

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco è l'unica squadra di Champions League ad aver chiuso il proprio girone di Champions League a punteggio pieno. Un percorso netto che nel massimo torneo europeo non si vedeva da cinque anni. Bavaresi perfetti nonostante il cambio di panchina a stagione in corso. Da Kovac a Flick la sostanza in Europa non è cambiata, con il fiore all'occhiello del 7-2 sul campo del Tottenham. Da menzionare anche il successo per 6-0 a Belgrado contro lo Stella Rossa, con un Robert Lewandowski da record, capace di segnare 4 reti in 13'. Si qualifica come seconda il Tottenham, anch'esso reduce da un cambio di panchina. Dalla finale giocata il 1° maggio sembra passata un'eternità. Pochettino paga la fine di un ciclo, di risultati scadenti in Premier League e il famigerato 2-7 contro il Bayern. La squadra con lui in panchina aveva comunque già messo le mani sulla qualificazione, poi formalizzata con José Mourinho. Terzo posto per l'Olympiacos che resta in Europa al fotofinish con un epilogo che ricorda quello di un anno fa, ma in Europa League: allora al Pireo cadde il Milan, stavolta il sorpasso al "Karaiskakis" è stato compiuto ai danni dello Stella Rossa.

GRUPPO B

Bayern Monaco 18

Tottenham 10

Olympiakos 4

Stella Rossa 3

1ª giornata

Olympiakos-Tottenham 2-2

Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0

2ª giornata

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

Stella Rossa-Olympiakos 3-1

3ª giornata

Tottenham-Stella Rossa 5-0

Olympiakos-Bayern Monaco 2-3

4ª giornata

Bayern Monaco-Olympiakos 2-0

Stella Rossa-Tottenham 0-4

5ª giornata

Tottenham-Olympiakos 4-2

Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6