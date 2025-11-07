David De Gea, rifiutare l'Arabia per rimanere fermo un anno. Poi la Fiorentina

David De Gea è un caso più unico che raro. Perché in pochissimi portieri, soprattutto fra i migliori del mondo, si sono fermati per un anno per poi ricominciare. E lo ha fatto da numero uno più pagato del mondo o quasi (22 milioni di euro all'anno dal Manchester United), rifiutando soprattutto offerte che gli sono capitate dai paesi arabi.

Al rientro ha scelto la Fiorentina. Ho lavorato molto duramente nell’ultimo anno, forse anche più che se fossi stato in rosa. Qui mi sono già allenato nel weekend, mi sento forte e in forma. Ho avuto più tempo per la mia famiglia e mi sono goduto questo momento per stare un po’ con loro e rilassarmi visto che ero stato lontano da casa tanti anni. Mi sono mancati i compagni, allenarsi con loro, ma anche i tifosi, l’atmosfera, quello che è il bello del calcio, quando la gente ti incita. Mi piace gareggiare, stare in campo".

Certo, forse questa è l'anno più difficile della sua carriera, almeno finora. Perché non si era mai trovato a gareggiare per la salvezza, soprattutto dopo le tante parole che si sono scritte sul suo futuro, salvo poi rimanere alla Fiorentina. Oggi David De Gea compie 35 anni.