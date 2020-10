-1 al derby di Milano, Giovanni Galli: "Sorpreso da Kjaer. Per Tonali serve pazienza"

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano in programma per domani, rispondendo a una domanda sui possibili uomini chiave rossoneri: "La sorpresa è Kjaer, si è calato alla perfezione nel sistema di gioco. Sa essere leader per tecnica ed esperienza. Bennacer è l’intelligenza applicata al calcio, sa leggere le traiettorie, interviene, corre, è lineare. Per Tonali serve pazienza: è un giocatore di alto livello, ma un derby è un derby. Lui arriva da due stagioni al Brescia, giocare a San Siro è un’altra storia. Ma avrà tutto il tempo che vorrà".