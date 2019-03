12 marzo 1972, il gol fantasma di Agroppi costa lo scudetto al Torino

© foto di Federico De Luca

Il 12 marzo 1972 è ricordato per il gol non concesso ad Agroppi in Sampdoria-torino, una rete che poteva regalare lo scudetto ai granata. al centor di quella partita ci fu Marcello Lippi, uno dei tecnici più vincenti della storia della Juventus, che regalò sia pure involontariamente un titolo ai bianconeri prima di sedersi sulla loro panchina. Pulici aveva porta in vantaggio i granata al sesto, poi in tre minuti i blucerchiati a ribaltarla con Cristin al diciottesimo e Salvi al ventunesimo. Nella ripresa la decisione arbitrale che fece discutere a non finire: su un cross di Sala, Agroppi di testa scavalcò il portiere, ma proprio Lippi spazzò via nonostante la palla avesse superato la linea. L'arbitro Barbaresco di Cormons dapprima convalidò il gol, poi, a seguito delle proteste dei giocatori della Samp tornò sui suoi passi annullandolo. Quella rete non convalidata costerà lo scudetto al Torino, che chiuderà la stagione secondo, un punto in meno della Juventus campione.