120 anni Figc, Malagò: "Si celebra l'amore tra Paese e calcio"

N.1 Coni: "Giornata bella e importante, siamo orgogliosi"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "A nome di tutto lo sport italiano mi sento di dire che questa è una giornata bella e importante, che celebra questa lunga storia di amore e passione di tutto il Paese nei confronti dello sport più popolare". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la visita del mondo del calcio al Quirinale nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc. "Venti regioni italiane vedono il calcio come la pratica più diffusa, come numero di tesserati e società, ma non è solo un discorso di numeri e statistiche - aggiunge Malagò - ma anche di risultati visto che la prima vittoria di squadra ai Mondiali è quella del calcio nel 1934. Ci sono tanti protagonisti di questa meravigliosa storia, e oggi qui al Quirinale è rappresentato tutto il mondo del calcio italiano e ne siamo orgogliosi come comitato olimpico".