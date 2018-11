121 anni Juve, quanti auguri social. Ci sono anche Buffon e Marchisio

121 anni di Juventus, e sui social network fioccano gli auguri alla Vecchia Signora. Tanti campioni del presente bianconero, ma anche qualche volto noto che ha lasciato la Juventus di recente. Tra questi, spiccano Gianluigi Buffon e Claudio Marchisio.

Ogni anno ti celebro, ogni giorno ti porto nel cuore.

Ieri. Oggi. Per sempre... In ogni parte del mondo!

I celebrate you every year, I hold you in my heart every day - yesterday, today, forever...everywhere!#Juventusday #JUVE121 #MC8 pic.twitter.com/KtnMBxhLZw

