-2 anni al Mondiale, il Qatar è già pronto. Pronti 3 stadi e il 90% delle infrastrutture

vedi letture

Pronti 3 stadi e 90% infrastrutture,altri 3 impianti a fine anno

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - A due anni dall'inizio (cominceranno il 21 novembre del 2022) dei suoi Mondiali, il Qatar è praticamente già pronto. Oggi infatti il comitato organizzatore ha fatto il punto, spiegando che il 90% delle infrastrutture è già stato completato, così come tre degli stadi dove si giocheranno partite: Internacional Khalifa, Al Yanub e il Città dell'Educazione. Questi tre impianti sono già stati testati con degli eventi. Altre tre arene sono in fase di ultimazione, e potrebbero essere pronte entro fine anno, inizio gennaio. Si tratta di Al Rayan, Al Bait e Al Zumama. I due stadi mancanti, Ras Abu Abud e Lusail Arena saranno consegnati nel 2021, in una data ancora da precisare. Proprio la Lusail Arena, che avrà una capienza di 80mila posti, ospiterà la finale il 18 dicembre del 2022. "E' tutto in fase molto avanzata, gli stadi e le infrastrutture - ha sottolineato il segretario generale del comitato organizzatore, Hassan al Thawadi -, e tutto fa pensare che ogni cosa sarà pronta ben prima dell'inizio dei Mondiali". (ANSA).