23 anni fa l'esordio in A, Buffon: "Giorno speciale per me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 19 novembre 1995 vide l'esordio di Gianluigi Buffon in Serie A. Il portiere ex Juventus, al Paris Saint-Germain dalla scorsa estate, ha voluto celebrare questa ricorrenza attraverso il suo profilo su Instagram. "Così è arrivato un altro 19 novembre. Un giorno speciale per me. Il giorno del mio esordio in Serie A con il Parma, datato 1995", ha scritto l'estremo difensore della formazione parigina ed ex Parma.