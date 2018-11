© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventisei anni fa, il calcio italiano scopriva Alessandro Del Piero. Che aveva già esordito nella stagione precedente, ma il 22 novembre 1992 mise a segno il suo primo gol da professionista, con la maglia del Padova in un 5-0 rifilato alla Ternana. Resta l'unico, come ricorda il club patavino, segnato in Italia con una maglia diversa da quella della Juventus.