4 maggio, il ricordo di Superga a distanza. Don Robella: "Ci sarà, resta da capire come"

Don Riccardo Robella, a Torino Channel, ha parlato della commemorazione per il Grande Torino. Non è possibile sapere se potrà esser svolta a Superga e sono al vaglio soluzioni alternative come una cerimonia al Filadelfia. "“Sarà un 4 maggio molto particolare, diverso dagli anni scorsi. Ma il 4 maggio ci sarà, bisognerà solo capire il come – ha rassicurato Don Riccardo Robella – Non sappiamo se a Superga, non sappiamo se possiamo pensare a qualcosa di alternativo come farlo al Filadelfia. Dobbiamo aspettare il decreto governativo e le disposizione della regione. Ma ci stiamo muovendo per capire come fare, ma tranquilli ci vedremo, in qualche modo, il 4 maggio”.