50^ gara stagionale per Lukaku: nessun giocatore di una squadra italiana ne ha fatte tante

Titolare anche questa sera, Romelu Lukaku raggiunge contro lo Shakhtar Donetsk la presenza numero 50 in questa stagione con la maglia dell’Inter. Come evidenziato da Opta, si tratta di un record tra i giocatori della Serie A 2019/2020. A un calciatore nerazzurro, inoltre, non accadeva dalla stagione 2010/2011, quando Zanetti ed Eto’o chiusero rispettivamente a 52 e 53 gare giocate. Numeri che comunque il belga non potrà migliorare, neanche conquistando la finale di Colonia.