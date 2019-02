© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

66 punti in 24 giornate. Superato agevolmente il Frosinone , la Juventus continua la sua marcia solitaria in vetta alla classifica di Serie A. +14 sul Napoli, in attesa che i partenopei scendano in campo contro il Torino. E soprattutto, +3 su un'altra Juve: quella di Conte, stagione 2013/2014. Che alla 24^ aveva 63 punti e chiuse poi a 102, record assoluto nel nostro massimo campionato. La proiezione attuale, per Massimiliano Allegri, dice 104: la caccia all'ennesimo record continua.