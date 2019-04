A 74 anni scompare Tommy Smith. E' una delle leggende del Liverpool

All'età di 74 anni è scomparso oggi Thomas "Tommy" Smith, leggendario capitano del Liverpool. Anfield Iron è stata una delle figure più influenti della storia dei Reds, diciotto anni con la maglia del club del Merseyside e a seguire editorialista per il Liverpool Echo per trentacinque anni. Il mediano è stato il trascinatore dei Reds con Bill Shankly e Bob Pailsey di una lunghissima serie di trofei: 5 Premier Division, 2 Coppe d'Inghilterra, 6 Community Shield, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppa Uefa, 1 Supercoppa UEFA.

We’re deeply saddened by the passing of our former captain Tommy Smith, aged 74.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Tommy’s family and many friends.

Rest in peace, the Anfield Iron. https://t.co/wxui5oK5UD

