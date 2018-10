A Balata 'Stelle al merito sociale 2018'

N.1 Lega Serie B insignito da Procuratore nazionale antimafia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Allo stabilimento balneare Village di Ostia, sequestrato e confiscato dal tribunale di Roma al clan Fasciani nel luglio 2012 e ora riaperto e in amministrazione controllata, è andata in scena, nell'ambito della decima edizione dell'International Social Commitment Award, la cerimonia di premiazione "Stelle al merito sociale 2018". Tra i premiati anche il presidente della Lega B, Mauro Balata, per "la sua consapevole capacità, fondata su valori etici e innovativi, di perseguire obiettivi per strutturare il sistema del calcio professionistico basato su legalità, trasparenza, sostenibilità e condivisione". Premio consegnato direttamente dalle mani del Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. "Noi ci siamo sempre - ha detto Balata - dove ci sono situazioni di natura sociale, dei valori da difendere noi ci siamo perché la Serie B è il calcio dei territori".