A Betlemme campetto dedicato a Davide Astori

Dopodomani inaugurazione con Barella, Chiesa e Antognoni

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAG - Si intitola 'Davide Astori Playground' ed è un campetto di calcio a Betlemme, in Cisgiordania, "aperto ai bambini di ogni religione e nazionalità". Realizzato da 'Assist for peace' - progetto internazionale che "attraverso un pallone e un prato verde promuove l'integrazione in Israele e Palestina" - il campetto, non lontano dalla Basilica della Natività, sarà inaugurato dopodomani 31 maggio con i genitori di Davide Astori, i giocatori della Nazionale Nicolò Barella, Federico Chiesa, altri giocatori di Cagliari e Fiorentina e il campione del mondo con la Nazionale italiana del 1982, Giancarlo Antognoni. "Sarà - ha sottolineato 'Assist for peace' - una grande festa dello sport per la pace, dove i bambini giocheranno a calcio con i campioni". Domani pomeriggio nel primo playground di 'Assist for peace' inaugurato nel 2016 a Gerusalemme nel quartiere armeno della Città Vecchia, ci sarà un incontro con i campioni e le delegazioni di Fiorentina e Cagliari in arrivo dall'Italia.