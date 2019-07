A Coverciano il raduno dei calciatori ‘senza contratto’: ecco i presenti

Fonte: figc.it

Al via a Coverciano il consueto raduno dei calciatori ‘senza contratto’: fino a martedì 6 agosto i giocatori saranno al Centro Tecnico Federale, dove effettueranno il ritiro precampionato organizzato dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori).

Grazie all’accordo con la Federazione, anche quest’anno tutti i calciatori presenti potranno seguire – parallelamente alla loro preparazione fisica sul campo – il corso per ‘Allenatore di Base – Uefa B’, ovvero il primo step necessario per intraprendere la carriera di tecnico. Si tratta di un’abilitazione che – ottenibile in caso di esito positivo degli esami finali – abilita a poter guidare tutte le squadre dilettantistiche maschili (fino alla Serie D inclusa), tutte le giovanili (con l’eccezione di Primavera e Berretti maschili) e le prime squadre femminili fino alla Serie B inclusa; inoltre, con la qualifica Uefa B, è possibile essere tesserati come allenatori in seconda in Serie C e come collaboratori tecnici in Serie A e Serie B maschile.

Gli staff e i docenti. I calciatori presenti verranno suddivisi in tre squadre e ogni team potrà contare su uno staff, sotto il coordinamento del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, e di Nicola Bosio dell’AIC. I tre tecnici – ognuno dei quali guiderà una squadra – sono anche tre docenti del Settore Tecnico, e nello specifico: Francesco D’Arrigo, Ettore Donati e Marco Maestripieri. Nello staff dell’AIC è presente anche la responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico, Maria Grazia Rubenni (in qualità di medico), oltre ai docenti del Settore Tecnico Massimo Cacciatori (preparatore dei portieri), e Fausto Cannavacciuolo, Vinicio Papini, Michele Petranzan (preparatori atletici).

Gli allievi. Tra i presenti al raduno, sono molti i volti noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006, Andrea Barzagli. E poi ancora, tra gli altri: Manuel Pasqual, Stefano Sorrentino, Antonio Nocerino e Robert Acquafresca.

Al ritiro prenderanno parte anche le calciatrici Lara Barbieri, Giulia Domenichetti e Giorgia Motta, insieme a Salvatore Iudica della Nazionale Italiana Amputati.

Di seguito, l’elenco completo dei giocatori e delle giocatrici presenti al ritiro:

Robert Acquafresca, Cristian Agnelli, Antonio Aquilanti, lara Barbieri, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Marino Bifulco, Stefano Botta, Marco Briganti, Davide Brivio, Matteo Brunelli, Salvatore Bruno, Ciro Capuano, Ivan Castiglia, Luca Ceccarelli, Caston Corado, Nicolò Corticchia, Achille Coser, Daniele Croce, Michel Cruciani, Daniele Dalla Bona, Loris Damonte, Francesco Della Rocca, Hernan Dellafiore, Vito Di Bari, Giulia Domenichetti, Maurizio Domizzi, Gianni Fabiano, Simone Fautario, Ivano Feola, Alberto Filippini, Francesco Finocchio, Enrico Geroni, Daniele Ghidotti, Luigi Giorgi, Luigi Grassi, Giuseppe Greco, Salvatore Iudica, Iacopo La Rocca, Ettore Lagomarsini, Simon Laner, Alessandro Longhi, Nicola Mancino, Nicolò Manfredini, Davide Moro, Giorgia Motta, Riccardo Nardini, Antonio Nocerino, Matteo Nolè, Aniello Panariello, Manuel Pasqual, Ivan Pedrelli, Christian Puggioni, Nico Pulzetti, Marcello Quinto, Simone Rizzato, Simone Salviato, Gianluca Sansone, Stefano Sorrentino, Cristian Sosa, Davide Succi, Omar Torri, Damiano Zanon.