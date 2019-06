A Dazn la Chinese Super League

Accordo per le stagioni di campionato 2019 e 2020

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La piattaforma di streaming Dazn ha acquisito i diritti tv della Chinese Super League, per le stagioni 2019 e 2020. Nel massimo campionato cinese sono impegnati giocatori e tecnici noti ai tifosi italiani, dall' allenatore del Guangzhou Evergrande Taobao, Fabio Cannavaro, agli ex del Napoli Marek Hamsik (Dalian Yifang) ed Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune), all'azzurro Graziano Pellè (Shandong Luneng Taishan). Dopo 13 partite, il campionato cinese vede in testa il Beijing Sinobo Guoan con 36 punti, cinque in più dello Shanghai Sipg e dello Guangzhou di Cannavaro, la cui sfida di sabato con lo Hebei sarà trasmessa in diretta (ore 13.35 italiane). Il primo incontro visibile in Italia sarà, domani, Jiangsu Suning-Shanghai Shenhua.