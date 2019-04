A Napoli ultima gara di Ramsey con l'Arsenal? Emery: "Non saprei"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La partita contro il Napoli potrebbe essere stata l'ultima di Aaron Ramsey con la maglia dell'Arsenal prima dell'approdo alla Juventus. Il giocatore gallese ieri è uscito nel corso del primo tempo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, con il tecnico Unai Emery che al termine del match ha dichiarato: "Non so se questa è stata la sua ultima gara con i Gunners. E' chiaro che un infortunio muscolare, a seconda della gravità, può tenerti lontano dal campo per diverse settimane".