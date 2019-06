A Sportitalia i diritti della ICC: Juve, Milan, Inter e Fiorentina in chiaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Grande colpo da parte di Sportitalia che si aggiudica i diritti per trasmettere in diretta ed esclusiva le 18 partite dell’edizione 2019 della International Champions Cup, il torneo che mette di fronte i più grandi club a livello mondiale, rendendo l’estate delle amichevoli internazionali uno spettacolo da non perdere.

Dal 17 luglio al 10 agosto 2019 saranno ben 18 le sfide trasmesse su Sportitalia (visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre). Tutte in diretta e con repliche previste su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart che da luglio cambierà il modo di vedere Sportitalia e lo sport in chiaro sul digitale terrestre.

Questo il calendario completo previsto:

16 luglio

Bridgeview [USA]

Fiorentina-Guadalajara

18 luglio

Carson [USA]

Arsenal-Bayern München

20 luglio

Kallang [Singapore]

Manchester United-Inter

21 luglio

Santa Clara [USA]

Benfica-Guadalajara

Charlotte [USA]

Arsenal-Fiorentina

Houston [USA]

Bayern München-Real Madrid

Kallang [Singapore]

Juventus-Tottenham

24 luglio

Landover [USA]

Real Madrid-Arsenal

Kansas City [USA]

Bayern München-Milan

Arlington [USA]

Guadalajara-Atletico Madrid

Nanjing [CHI]

Juventus-Inter

25 luglio

Harrison [USA]

Fiorentina-Benfica

Shanghai [CHI]

Tottenham-Manchester United

27 luglio

East Rutherford [USA]

Real Madrid-Atletico Madrid

29 luglio

Foxborough [USA]

Milan-Benfica

3 agosto

Cardiff [WAL]

Manchester United-Milan

4 agosto

Londra [ENG]

Tottenham-Inter

10 agosto

Stoccolma [SWE]

Atletico Madrid-Juventus