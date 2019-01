© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zeman a lezione da Allegri. Non Zdenek, ovviamente, ma suo figlio Karel: come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ex Reggina, attualmente non impegnato, era ieri tra gli allievi della lezione tenuta da Massimiliano Allegri nell’ambito dell’ambito del corso Allenatore Professionista di Prima Categoria-UEFA Pro”. Una cosa del tutto normale, ma anche una curiosità, visto i trascorsi tra il padre del giovane tecnico e la Juventus di Allegri.