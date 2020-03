Abdelhak Nouri è tornato a casa. Il fratello: "Non può alzarsi dal letto, ma il suo sorriso ci fa bene"

Abdelhak Nouri è tornato a casa. Non tutti ricorderanno la tragedia del centrocampista classe '97 dell'Ajax, accasciatosi a terra nel luglio 2017 durante un'amichevole estiva contro il Werder Brema, vittima di un'aritmia che gli ha procurato dei danni permanenti e che lo ha tenuto in coma per oltre un anno. "Ci prendiamo cura di lui - ha dichiarato suo fratello Abderrahim, che ha dato la notizia, ospite della trasmissione olandese De Wereld Draait Door - devo dire che da quando è tornato a casa sta molto meglio. Ha capito dov'è, mangia, dorme, fa i rutti, ma non può alzarsi dal letto. Dipende da noi, ma nei giorni buoni riusciamo a parlare con lui. A volte si commuove, ma spesso sorride. E in quelle occasioni apprezzi davvero l'importanza di un sorriso".