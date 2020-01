© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Abete, ex presidente FIGC e vice-presidente UEFA, ha parlato dello stato di salute del calcio italiano ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "C'è stata una problematica sul versante della competitività agonistica per l'Italia. Ora la Nazionale sta ottenendo buoni risultati, ma il ricambio generazionale non è stato facile. Oggi c'è una ripresa anche di risultati con dei giovani importanti. Gli equilibri societari sono cresciuti, meno invece i diritti televisivi. E soprattutto per tanti c'è ancora il problema dello stadio, che è diventato un fattore di sviluppo importante per i club, che vede l'Italia ancora grande arretratezza".