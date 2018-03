Abidal: "Barça favorito contro la Roma. Lazio, rispetto per il Salisburgo"

© foto di Alessio Alaimo

Eric Abidal, ambasciatore per la finale di Europa League a Lione, ha parlato ai microfoni di Sky: "La Lazio? Il sorteggio per le squadre è importante, ma per arrivare alla finale devi per forza giocare contro squadre forti. Non so se è una fortuna per la Lazio affrontare il Salisburgo, ma nel calcio devi sempre rispettare l'avversario. Lazio candidata per la finale? Dipende tutto dal risultato, tutte le squadre hanno il 50% di passare il turno ed arrivare in finale. Barcellona-Roma? Il Barça è favorito, ma nel calcio non si sa mai. Saranno due partite molto dure per entrambe".