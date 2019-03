Abodi: "Positivo l'incontro con Mattarella. Idee chiare per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Abodi, ex presidente della Lega di Serie B oggi alla guida del Credito Sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del secondo Open Day organizzato al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Il compito di questo museo è proprio quello di alimentare la forza dei ricordi. Rendo merito alla Federazione. Le infrastrutture materiali poggiano non sulle fondamenta classiche, ma su quelle della formazione, dell'informazione e della cultura. Mi auguro che la giornata di oggi sia di buon auspicio per le Universiadi del 2019 che ospitiamo a Napoli. Mi auguro che possa essere dato il giusto risalto ad una competizione seconda solo alle Olimpiadi. Spero che possa esserci la giusta attenzione per questo evento. L'incontro con Mattarella? È capitato nel momento giusto, abbiamo parlato del futuro: c'è un'idea chiara di quello che vogliamo fare in futuro, sia in ambito sportivo che culturale".