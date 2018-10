Abodi: "Vicine decisioni sul futuro del Flaminio"

N.1 Ics:Pensiamo anche riqualificare area del villaggio olimpico

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Siamo alla vigilia di scelte importanti: riprenderà vita non solo l'infrastruttura sportiva, ma noi abbiamo alzato l'asticella pensando alla riqualificazione anche dell'area del Villaggio olimpico e delle zone vicino all'Auditorium". Lo ha annunciato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, parlando del futuro dello stadio Flaminio di Roma, per cui "stiamo facendo piccoli passi, ricordo la pulizia dello scorso 21 aprile che ripeteremo presto con Retake Roma e che precederà contestualmente con l'intervento di bonifica previsto nei prossimi giorni dall'amministrazione comunale, come successo già con Campo Testaccio". Abodi, a margine della presentazione del nuovo accordo di finanziamento tra l'Ics e la Spal per lo stadio dei ferraresi, ha spiegato che per il Flaminio "c'è un fermento sotto traccia che fa fatica a uscire fuori. Esiste uno studio finanziato grazie a un bando della Getty Fundation e c'è chi sta lavorando sull'aspetto sportivo, come il Coni e la Federugby".