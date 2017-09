Abramovich jr. vuole comprare Cska Mosca

Arkady noto tifoso squadra Armata Rossa, pronti 300 mln dollari

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MOSCA, 2 SET - Arkady Abramovich, figlio del patron del Chelsea Roman Abramovich, potrebbe acquistare la mitica squadra moscovita del CSKA - nota per essere la squadra dell'Armata Rossa - per 300 milioni di dollari. L'attuale proprietario del club, Evgeny Ghiner, sta attraversando difficoltà economiche - ha perso molti asset in Ucraina nel settore energetico - e dunque da tempo gira voce a Mosca che voglia disfarsi della squadra. Ghiner è amico di vecchia data di Abramovich padre. Arkady invece è noto per essere un accanito tifoso del CSKA. Lo riportano diversi media sportivi russi.