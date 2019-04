Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta su Radio CR è intervenuto Beppe Accardi, intermediario di mercato: "Il Napoli ha dei giocatori che servono a fare rosa e non cassa. A volte, ci sono giocatori che durante l'anno possono non essere presenti e poi, all'improvviso, risolvono le partite. Ad esempio, Spinazzola della Juventus. Ci sono diversi club che puntano a Bennacer. Sicuramente, il Napoli è una delle grandi società che si prende in considerazione. Andare al Napoli, permette di crescere con maggiore serenità rispetto ad altre squadre. La Juventus continua a vincere perché è riuscita a costruirsi uno zoccolo duro di giocatori che non è mai andato via. A De Laurentiis non gli si può dire nulla. Napoli, oggi, è una realtà e non un'ipotesi e si sta avvicinando a giocatori e a livelli molto alti. Quando Ancelotti dice che si incatena se gli cedono Koulibaly sono cavoli amari per il presidente".