Accolto il ricorso di Ninni Corda: squalifica di 18 mesi annullata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ricorso accolto. La FIGC valutata l’istanza di Ninni Corda che era stato squalificato per 18 mesi, ha deciso di annullare la decisione iniziale e quindi accogliere le richieste del tecnico. “La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Corda Ninni, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al primo Giudice per il nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo”, questo il comunicato. Tutto alle spalle, Corda pronto a ripartire...