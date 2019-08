Accordo LND-ICS-Fidicom per lo sviluppo

Convenzione per la concessione di mutui per impiantistica

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Siglata oggi a Roma presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo la convenzione tra la banca pubblica dello Sport e la Cultura, la Lega Nazionale Dilettanti e Fidicom Garanzia al Credito 1979, per la concessione di mutui alle società e associazioni del calcio dilettantistico affiliate alla LND. Caratteristica principale dell'accordo è la possibilità di garantire integralmente i mutui concessi dal Credito Sportivo attraverso la sinergia tra due distinti strumenti di garanzia: il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva gestito dal Credito Sportivo, che garantirà i mutui per l'80% dell'importo, ed il Confidi Fidicom che coprirà il rimante 20%. Le condizioni dei mutui, che hanno una durata fino a 15 anni, sono particolarmente convenienti proprio in virtù dell'assetto delle garanzie a presidio delle operazioni. La convenzione mette inizialmente a disposizione delle affiliate LND un plafond di mutui di € 4,5 milioni.