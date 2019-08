Accordo tra CDP e ICS per gli impianti

Abodi: "Si apre nuova frontiera per la crescita del Paese"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Istituto per il Credito Sportivo (ICS) insieme per lo sviluppo delle infrastrutture sportive del Paese. Così nasce l'accordo siglato tra l'amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e il presidente dell'ICS, Andrea Abodi: obiettivo sostenere il sistema sportivo attraverso l'identificazione di strumenti di finanziamento a supporto delle imprese del settore. La collaborazione sarà dedicata alla costruzione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi e al sostegno di attività sociali e culturali. "Questo accordo ci permette di consolidare la collaborazione con l'Ics e di mettere in campo diverse soluzioni a sostegno dello sport - afferma Palermo -, un settore prioritario che necessita di infrastrutture efficienti". "Il protocollo - dice Abodi - è un ulteriore fattore di crescita della banca, al servizio dello sviluppo delle infrastrutture sportive e culturali. L'accordo è il frutto di un lavoro comune che nasce dalla capacità di fare sistema".