Dopo oltre 5 ore di testimonianza presso la stazione di polizia di San Paolo per rispondere alle accuse di stupro, Neymar ha parlato ai media presenti visibilmente sollevato nonostante la stanchezza e le stampelle a causa dell'infortunio che lo ha colpito negli scorsi giorni: "Vorrei ringraziare tutte le persone per il loro supporto e per i messaggi che mi hanno inviato. La verità verrà fuori prima o poi. L'unica cosa che desidero è che questa storia finisca il prima possibile". A riportarlo è L'Equipe.