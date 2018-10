Accuse di stupro, la EA Sports "taglia" Cristiano Ronaldo dal proprio sito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo sparisce dal sito Ea Sports. L'azienda videoludica, che aveva annunciato con una nota ufficiale di voler monitorare la situazione attorno alle accuse nei confronti di CR7, ha infatti rimosso quasi tutte le immagini del portoghese dal proprio sito. In particolare, accedendo all'homepage, a ogni gioco è collegato lo sfondo del campione di riferimento (per esempio, passando col cursore su NBA Live 19 compare l'immagine di Joel Embiid dei Philadelphia 76ers), tranne nel caso di FIFA19 (il cui testimonial è appunto Ronaldo), con lo schermo che diventa azzurro. Quasi nulli i riferimenti anche nel resto del sito, in attesa evidentemente di ulteriori sviluppi.