Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento per i tifosi dopo l'allenamento a porte aperte per festeggiare la Supercoppa vinta contro la Juventus: "Oggi ci avete fatto sentire per l'ennesima volta il vostro immenso calore! Mi spiace non aver potuto accontentare tutti ma eravate davvero una marea! Siamo una grande famiglia!".